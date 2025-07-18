Певец также рассказал о жизни в Германии.

Певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения выехал из Украины, рассказал о жизни в Германии и заговорил о своем сыне.

Не секрет, что ранее его экс-продюсер рассказывал, что артист незаконно пересек границу в феврале 2022 года. Однако на днях Винник решил расставить все точки над "і" и ответил на подобные упреки в сети.

"Вы говорите, что Винник свалил в Германию три года назад... Тогда скажите, пожалуйста, в каком заведении мира изучают немецкий язык за три года так, как я на нем обращался к вам?" - сказал Олег в своем TikTok.

Он также впервые заговорил о своем сыне, которого скрывает от публики. Поговаривают, что жена певца Таюне давно родила ему первенца. Долгое время он не комментировал эту информацию, но сейчас отметил, что мальчик появился на свет именно в Германии.

"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались все песни, которые очень хорошо знают по Украине и всему миру. Просто кому-то нравится делать из меня какие-то мифы, придумывать истории, словно Винник сидит в job center (зарубежный центр занятости - УНИАН), изучает немецкий язык. Думаю, мы уже развеяли один миф. И поверьте, я появился не для лайков, а просто хочу рассказать правду, какой она есть", - отметил певец.

Напомним, ранее Олег Винник впервые за долгое время показался в сети в патриотической футболке.

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