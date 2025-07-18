РФ модернизировала "Шахеды", увеличив их скорость, отметил он.

Россия продолжает модернизировать ударные дроны типа "Шахед". Сейчас известно о 4-5 боевых частях, которые они используют на БПЛА. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов – специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Недавно мы нашли в боевой части "Шахеда" жидкость, похожую на напалм, которая разливается и горит даже в песке. То есть – это направленный террор. Потому что когда город атакуется таким типом боевой части, которая заставляет гореть все вокруг и которую невозможно потушить, ну, знаете – у нас не джунгли Вьетнама. У нас города-миллионники. И они это применяют против мирного населения. Одно дело, когда фугасный боеприпас попадает, например, в какой-то завод или производство. Другое дело – когда пятиэтажки заливаются горящей жидкостью, и все вокруг вспыхивает. Но мы понимаем, что соблюдения правил войны от россиян не стоит ждать", – сказал "Флеш".

Он также отметил, что Россия модернизировала двигатели "Шахедов". И при попутном ветре они теперь могут развивать скорость до 220 километров.

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"Россияне этим очень гордятся, хотя глобально что 180, что 200 километров не сильно влияют на общую ситуацию", – добавил "Флеш".

Специалист пояснил, что одним из ключевых этапов модернизации "Шахедов" является установка антенн, которые защищают БПЛА под украинскими средствами РЭБ. И, по словам "Флеша", Россия продолжает совершенствовать эти антенны.

"Количество элементов в них растет, а наш РЭБ просто не рассчитан на это, он не справляется с защитой. Мы видим, как несколько "Шахедов" все чаще попадают в одну и ту же цель. И в обломках этих дронов мы находим эти китайские усиленные антенны. Поэтому нам надо модернизировать РЭБы. Сразу отмечу, что РЭБы непосредственно не сбивают "Шахеды", они лишь позволяют защитить конкретную цель плюс дают возможность другим средствам поразить дрон", – сказал "Флеш".

Ударные дроны типа "Шахед": другие новости

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, плюс-минус 10-15%.

Он отметил, что производство Shahed-136 в России зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%. Из них примерно 65% – китайская продукция, остальные 35% не может восполнить даже КНР.

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