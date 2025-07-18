Россияне вцепились за нее и не собираются сдаваться, подчеркнул Павел Лакийчук.

Для Украины очень важно получить выход к Черному морю, поэтому проводятся операции, в частности, по освобождению Кинбурнской косы от российских оккупантов. Об этом в эфире Киев24 сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Комментируя ситуацию по установлению украинского флага на Кинбурнской косе, эксперт отметил, что на островах наши спецназовцы, морпехи проводят операции.

"Но не знаю станет ли операция переломной, или враг все же сможет вернуть свои позиции, как это было неоднократно. Эти попытки будем продолжать, потому что это стратегически важно для нас, чтобы мы получили из Днепра выход к морю. Важно вычистить косы от русни. К сожалению, без прямого огневого контакта сделать это крайне сложно. Скорее всего, для того, чтобы освободить и Тендровскую косу, и Кинбурнскую косу от российских оккупантов нужны значительно большие силы, чем те, которые мы задействуем сейчас", - подчеркнул Лакийчук.

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При этом он добавил, что россияне в случае серьезной угрозы потери ими этих полуостровов точно привлекут туда значительно больше ресурсов, потому что они также понимают насколько важны эти территории для нас и для них тоже.

Эксперт отмечает, что Кинбурнскую косу россияне используют для накопления личного состава, его подготовки, а также для диверсий на свободных от оккупантов территориях.

По его словам, для россиян важно удержать Кинбурнскую косу, потому что ее освобождение Силами обороны открыло бы возможность выхода там Украины к Черному морю.

"Возможно это не такая зрелищная страшная война, которая происходит на востоке, но это жестокая битва спецназовцев, морских пехотинцев, которую они ведут на косах и на Днепровских островах", - сказал Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что наш плюс здесь в том, что хоть россиян и много, но мы знаем этот "театр военных действий", потому что там наши спецназовцы тренировались и врагу сильно достается сегодня от них.

"Сейчас борьба идет за освобождение транспортных путей по Днепру к Черному морю. Россияне совсем не хотят отдавать. Потому что это им перекрывает возможность дальнейшего наступления на правобережную Херсонщину, на Николаевщину", - подытожил Лакийчук.

Кинбурнская коса - что известно

Как сообщал УНИАН, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отмечал в конце июня, что россияне используют на Кинбурнской и Тендровской косах артиллерию и противотанковые средства, поскольку очень боятся, что ВСУ там осуществят операцию по высадке и захвату плацдарма, хотя в целом эту технику враг применяет ограниченно.

По его словам, использование врагом этой техники на упомянутых участках больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах.

Также на днях сообщалось, что на Кинбурнской косе, которая частично находится под оккупацией РФ с 2022 года, был установлен украинский флаг.

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