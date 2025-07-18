Россия накапливает возможности: эксперт объяснил паузу Москвы в воздушных атаках

Эта пауза не связана с визитом в Украину спецпредставителя президента США Кита Келлога, считает Анатолий Храпчинский.

Россия накапливает ресурсы для нанесения удара с использованием до 1000 воздушных целей одновременно. Именно поэтому она пока не атакует Украину. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, а ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Кот Келлог просто находится на территории Украины. Но даже во время его визита происходят удары по прифронтовым и приграничным городам. Враг как убивал украинцев, так и продолжает убивать. То, что он не запускает по тыловым городам крылатые ракеты или "Шахеды" - это не значит, что Кит спасает Украину. Это просто Россия накапливает для того, чтобы нанести еще более болезненные удары", - сказал Храпчинский.

По словам эксперта, Россия пришла к выводу, что практика применения даже более 700 воздушных целей с интенсивностью ударов через день не позволила им получить того эффекта, который они ожидали.

Видео дня

"Поэтому они сейчас будут пытаться это сделать как можно большим количеством. С нашей стороны надо готовиться. Надеяться не на наших партнеров, а на собственные действия, которые мы можем делать. Ведь большинство решений, которые мы сейчас используем на линии боестолкновения, - это решение украинских инженеров", - добавил Храпчинский.

Удары РФ: что известно

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг использовал для атаки почти 600 БПЛА и 26 крылатых ракет. Более половины из запущенных БПЛА оказалась ударными, отметил президент Владимир Зеленский.

Ранее журналисты DW отмечали, что увеличение количества российских ударов по тыловым регионам Украины похоже на то, что Москва готовится к "решающей битве". Издание отмечает, что целью России является вывести из строя украинскую ПВО настолько, чтобы потери не могли быть компенсированы помощью союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: