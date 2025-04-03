По мнению эксперта, после крушения этого самолета в РФ массированных обстрелов в ближайшее время, вероятно, не будет.

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 является самолетом советского образца, и у России нет технологий для восстановления его производства. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

"Если их количество будет уменьшаться, то будет уменьшаться, больше становиться точно не будет", - заявил он.

Ступак напомнил, что Ту-22М3 - самолет стратегической авиации, и что раньше в Украине чаще объявляли воздушную тревогу из-за них.

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"Когда поднимается в воздух самолет стратегической авиации, это означает, что ночь будет максимально неспокойной, будет максимальное количество ракет запущено. Эта модель запускает крылатые ракеты, которые летят через всю территорию Украины, наносят огромный вред нам. Сейчас - минус один самолет, минус экипаж. Поэтому, вариантов для массированных обстрелов, я думаю, в ближайшее время у них либо не будет, либо варианты будут минималистичные", - сказал он.

В России упал Ту-22М3 - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Сообщалось, что авария произошла в Иркутской области. На борту было четыре члена экипажа. По неподтвержденным данным, члены экипажа успели катапультироваться.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет выполнял плановый полет. Он заявил, что самолет разбился возле населенного пункта Буреть Боханского района, один летчик погиб.

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