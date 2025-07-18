По словам политика, Украина имеет 2025-26 годы на разработку решений.

Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинская власть должна завершить подготовку нашего государства к вступлению в ЕС до конца 2027 года. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По ее словам, в этом вопросе все осталось без изменений.

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС - до конца 2027 года. Но даже сейчас все обязательства, которые мы на себя берем в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года. То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", - заверила Стефанишина.

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Политик подчеркнула, что сейчас готовится программа адаптации, где должно быть это отражено.

"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров - можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", - подчеркнула бывшая вице-премьер.

Она добавила, что у нее нет причин говорить о вероятном изменении целей на менее амбициозные.

Вступление Украины в ЕС

Также Ольга Стефанишина заявляла, что Венгрия не может заблокировать старт переговоров по вступлению Украины в ЕС. Она подчеркнула, что в основополагающих документах Европейского Союза нет позиций, которые бы позволили любой стране заблокировать открытие переговоров с Украиной.

"Такой политический демпинг Венгрии, который уменьшает амбиции Европейского Союза через блокирование, стал толчком для анализа и поиска решений, и стало понятно, что ни договор о создании Европейского Союза, ни какие-то решения, принятые на уровне Европарламента или Европейского совета, не имеют обязательств, чтобы это было единогласное решение. Единогласное решение касается только закрытия переговоров или закрытия определенных направлений", - подчеркнула Стефанишина.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения, восточного соседства, восстановления Украины Марта Кос назвала одну из главных проблем для вступления Украины в ЕС. По ее словам, важной проблемой для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз является агрессивная российская пропаганда, как, к примеру, происходит в Молдове.

"Они вкладывают миллионы евро, чтобы помешать Молдове пойти европейским путем. Они очень агрессивны и распространяют ложь, пытаясь убедить граждан страны, что "если вы пойдете европейским путем, то будет такая же война, как в Украине. Если вы станете членом ЕС, то вы потеряете свою идентичность". Я родом из страны, которая меньше Молдовы, и на самом деле членство в ЕС сохраняет нашу идентичность", - объяснила Кос.

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