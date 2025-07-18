Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 июля, подешевел на 6 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 20 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 42,02 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 июля, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на пятницу, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,87 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

Наличный курс доллара к гривне 18 июля снизился на 15 копеек и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 15 копеек и составляет 48,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

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