По словам источника, новые цвета призваны выделить новинки на фоне предыдущих поколений.

В сети появились качественные рендеры iPhone 17 Pro/Pro Max во всех цветах, которые, по слухам, получат новинки. Изображениями поделился авторитетный инсайдер Majin Bu.

Всего будет четыре цвета: черный, темно-синий, оранжевый и серебристый, Это серьезное отступление от привычной палитры "прошек", которая обычно ограничивалась серебристым, черным и синим и была в целом сдержанной с точки зрения внешнего вида.

По словам источника, новые цвета призваны выделить новинки на фоне предыдущих поколений. Особенно выделяется оранжевый, вдохновленный кнопкой Action Button на Apple Watch Ultra. Это первый столь смелый цвет в линейке Pro.

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Также сообщается, что один из цветов iPhone 17 Pro будет иметь специальный эффект, предназначенный для сочетания с новым "стеклянным" дизайном iOS 26. Корпус якобы будет выглядеть белым, но менять оттенок в зависимости от освещения.

Ранее в сети появились качественные рендеры iPhone 17 и iPhone 17 Air во всех цветах. Базовая модель выйдет в яркой розовой и бирюзовой расцветке, тогда как цветовая палитра Air окажется более сдержанной и премиальной.

Презентация iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидается в сентябре. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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