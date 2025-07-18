По словам журналистов, Украина готова заключить такое соглашение.

Министерство обороны Румынии проведет переговоры с Украиной, чтобы совместно изготавливать беспилотники, которые затем могут продаваться в другие европейские страны. Об этом пишет Digi24.

Такую информацию подтвердили журналистам в Министерстве обороны Румынии.

"Министр национальной обороны должен официально встретиться со своим украинским коллегой и обсудить соглашение. Это не очень сложный бизнес-план. В основном, Румыния должна будет заплатить за технологии некоторых беспилотников, разработанных украинцами в результате военного опыта, который они получили в последние годы, когда они стали сверхдержавой в области беспилотников", - подчеркнули в материале.

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Следующим шагом станут инвестиции в завод в Румынии, скорее всего, в Брашове, где румыны и украинцы будут совместно работать над производством беспилотников.

"Большинство беспилотников будет использоваться румынской армией, но многие из них, согласно плану, также будут проданы другим европейским странам. Положительной стороной этого партнерства является то, что Украина готова заключить соглашение, потому что ей нужны деньги. Недостатком является то, что Румыния не имеет денег, поэтому такое соглашение очень трудно реализовать в этом году. Скорее всего, дальнейшие шаги будут сделаны в 2026 году, когда будет утвержден новый армейский бюджет", - сообщает Digi24.

Производство украинских дронов - последние новости

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, почему США могут быть заинтересованы в покупке украинских дронов. По его словам, наши беспилотники дешевле в производстве, чем американские, и их легче производить массово.

"Американские дроны не хуже наших. Наоборот. На сегодняшний день они значительно лучше наших. И так еще долгое время будет оставаться. Но, есть большой нюанс. Они, условно говоря, в два, три, пять раз лучше, и при этом - в 50-100 раз дороже", - отметил Дикий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждает с Трампом "мегасоглашение" о торговле оружием. Глава государства отметил, что его последние переговоры с президентом США были сосредоточены на прорывной сделке, которая предусматривает взаимную поддержку воздушных технологий Америки и Украины.

В частности он предложил поделиться всем тем, что Украина узнала о современной войне во время трехлетнего конфликта с Россией.

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