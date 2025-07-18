Сейчас убытки от пассажирских перевозок УЗ покрывает за счет грузовых перевозок - путем кросс-субсидирования.

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) обратилась к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Александру Кулебе с просьбой предусмотреть в Государственном бюджете на 2026 год расходы для возмещения убытков Укрзализныци, связанных с пассажирскими перевозками.

"Проблема убыточности пассажирских перевозок является критической уже много лет. В 2024 году убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок превысили 18 млрд грн, а в 2025 году, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируемо достигнут более 22 млрд грн. В то же время в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь около 40% расходов", - отметили в EBA.

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В Ассоциации напомнили, что сейчас эти убытки УЗ покрывает за счет грузовых перевозок - путем кросс-субсидирования. Однако такая практика является экономически неоправданной, не соответствует европейским практикам и негативно влияет на развитие железнодорожной отрасли.

"Подход перекрестного субсидирования перекладывает компенсационные расходы на грузовладельцев, тем самым создавая для них дополнительную финансовую нагрузку. Это, в свою очередь, негативно влияет на конкурентоспособность и объемы грузовых перевозок и, соответственно, тормозит развитие отрасли в целом. К тому же, европейская модель рынка железнодорожных перевозок вообще не предусматривает кросс-субсидирования между пассажирским и грузовым сегментами", - отметили в EBA.

Наиболее целесообразным, учитывая социальную важность сохранения доступных перевозок для населения и негативное экономическое влияние существующего подхода кросс-субсидирования, EBA считает ввести субсидирование пассажирских перевозок из государственного бюджета.

"Европейская Бизнес Ассоциация призывает Министерство развития общин и территорий - подготовить и подать в Минфин бюджетный запрос на компенсацию прогнозируемых убытков Укрзализныци в 2026 году от пассажирских перевозок, а Министерство финансов - рассмотреть возможность включить соответствующие расходы в проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Введение прозрачной и предсказуемой системы финансирования пассажирских перевозок будет способствовать развитию эффективной и сбалансированной тарифной политики в железнодорожной отрасли, что будет отвечать интересам государства и способствовать устойчивому развитию железнодорожного транспорта", - резюмировали в EBA.

Ранее в Минразвития уже заявляли, что субсидирование пассажирского направления Укрзализныци за счет грузовых перевозок противоречит европейскому законодательству, которое должна имплементировать Украина уже в ближайшее время.