В перечне есть представители знака Стрелец.

Лето - идеальное время для любви, и для трех знаков зодиака оно сулит особенно яркие чувства. Пока солнце еще высоко, а дни наполнены легкостью, именно они могут оказаться в самом центре романтической истории, полной вдохновения и близости. Астрологи считают: эти представители зодиакального круга особенно открыты для незабываемых эмоций до конца сезона, пишет журнал Parade.

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Стрелец

С 7 июля 2025 года Уран начал влиять на зону партнёрства Стрельцов, пробуждая тягу к новизне. Вы жаждете не только страсти, но и интеллектуальной стимуляции. Романтический интерес, не вызывающий искреннего любопытства, быстро теряет актуальность. Ваша любовь этим летом - это не просто симпатия, а вызов, диалог, приключение. Вы открыты новому опыту и неожиданным поворотам в личной жизни.

Рак

9 июня 2025 года Юпитер вошёл в ваш знак, усиливая всё, что связано с чувствами и отношениями. Это время роста, исцеления и глубокой привязанности. Раки чувствуют себя более открытыми и готовы строить искренние связи. Те, кто одинок, могут встретить кого-то важного, а уже сложившиеся союзы обретают новое дыхание. Ваша интуиция подскажет, с кем стоит идти дальше.

Рыбы

Для Рыб лето 2025 года становится поворотным в сфере любви и желаний. Юпитер активизирует вашу зону страсти и творчества, помогая взглянуть на отношения с новой стороны. Вы всё больше доверяете своему сердцу и позволяете чувствам вести за собой. Ваша энергия привлекает людей, с которыми легко, интересно и вдохновляюще. Ожидайте ярких встреч и любви, пробуждающей внутреннюю игру и радость.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что скоро ретроградный Меркурий устроит встряску трем знакам Зодиака.

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