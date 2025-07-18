Оскорбления со стороны Медведева достались и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Одиозный заместитель секретаря Совета безопасности России, а некогда и президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами на фоне принятия нового пакета санкций против РФ.

"Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", – выдал скандальный российский политик в своем Телеграм-канале.

На одной Украине он не остановился. Медведев решил "разнообразить" свой пост оскорблениями в адрес европейских стран – в том числе Польши, Германии, Франции.

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"Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, оборзевшие чухонцы, недоразделенные поляки и заросшие своим г*вном британцы, но и Германия с Францией, лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши. Чем это заканчивается для Европы – известно", – продолжил он.

По словам одиозного российского деятеля, россиянам "нужно как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки".

"Ненависть – важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности – любви. Конечно, в отношении тех, кто ее достоин", – заявил он.

Не оставил без порции оскорблений Медведев и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Российский политик назвал ее "омерзительной старухой".

"Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в "сердце военной машины России". Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики", – выдал замсекретаря Совбеза РФ.

Как на бредни Медведева отреагировали в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал тираду Медведева.

"Алконавт Медведев угрожает новыми ударами по гражданским объектам Украины. Вообще, альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для России не существует", – написал он в Телеграм-канале.

Другие одиозные заявления Медведева

Накануне Дмитрий Медведев заговорил о "превентивных ударах". По словам чиновника, Запад "фактически ведет против России полноценную войну".

"В крови у Запада не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве. России надо вести себя соответственно и отвечать по полной программе, а понадобится - и наносить превентивные удары", – выдал он.

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