Только на юге Украины 19 июля будет сухо.

В субботу, 19 июля, дожди в Украине продолжатся, а тепло распределится неравномерно. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере.

"Ближайшей ночью также дождевое чудо возможно в центре и в восточной части

", - сообщила эксперт по погоде.

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По ее данным, южная часть Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

Температура в Украине 19 июля будет такой:

на западе страны ожидаются умеренные +20...+24 градуса;

на севере +24...+26 градусов;

в центральной части +25...+28 градусов, только в Винницкой области +20...+22 градуса;

в восточных областях на Харьковщине +26...+27, а на Луганщине и Донетчине +32...+35 градусов;

на юге будет +27...+30, на Запорожье и в степной части Крыма +31...+34 градуса.

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На сегодня в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют сильные дожди - это II уровень опасности

По всей стране, за исключением западе страны, будут грозы, а на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Также в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди - это І уровень опасности.

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