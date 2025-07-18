New Car Awards признала этот автомобиль лучшим небольшим автомобилем премиум-класса.

Одной из самых популярных покупок среди подержанных автомобилей является малолитражка, поэтому для людей, которые ищут небольшие, но практичные авто, существуют десятки таких вариантов. Об этом пишет Express.

Одним из таких автомобилей является Mini Cooper, который пережил ренессанс, когда BMW предоставил ему новую жизнь в начале 2000-х годов.

"Ребрендированный как MINI, он с тех пор завоевал легионы автолюбителей по всему миру. Его популярность на рынке подержанных автомобилей стремительно растет благодаря маневренности и надежности", - пишет Mirror.

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В то же время Ричард Дредж из Auto Express высоко оценил британско-немецкую марку, а особенно модель третьего поколения.

"В 2016 году MINI в третий раз подряд был признан лучшим небольшим автомобилем премиум-класса на нашей премии New Car Awards. В 2014 году он был признан нашим "Автомобилем года". Как тогда, так и сейчас, MINI сталкивается с жесткой конкуренцией, но мы считаем, что ни один из его соперников не может сравниться с дерзким внешним видом, эффективными двигателями, захватывающей динамикой и низкими эксплуатационными расходами этой популярной модели", - объяснил он.

Когда у него спросили, на какой итерации MINI остановить свой выбор, Ричард отметил, что это зависит от желаемого пакета опций и от того, какой коробке передач отдается предпочтение - механической или автоматической, однако он отстаивал модель Cooper.

"Кондиционер должен быть указан при заказе как бесплатная опция для моделей One/One D и Cooper/Cooper D, поэтому проверьте, установлен ли он. Модель One - спартанская, поэтому мы бы купили по крайней мере Cooper. Выясните, какие опции или пакеты опций включены в любую потенциальную покупку; список очень большой", - заметил эксперт.

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Ранее известный автомеханик Скотти Килмер назвал подержанный внедорожник, который будет служить годами. Он отметил, что одним из таких автомобилей является Toyota RAV4, который имеет "очень надежный двигатель" и хорошую топливную экономичность.

В то же время в Италии заметили самый узкий автомобиль в мире, который разрезали из классического Fiat Panda, чтобы создать свою собственную ультратонкую версию, ширина которой составляет всего 50 сантиметров. По словам разработчика, автомобиль сохранил многие особенности оригинального дизайна, а большая часть салона осталась неизменной, несмотря на ширину 50 см.

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