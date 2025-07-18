Актер рассказал, сколько они уже вместе с новой избранницей.

Известный украинский актер Григорий Бакланов, который сыграл в сериалах "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя", "Сага" и во многих других кинолентах, впервые заговорил о личной жизни после развода с Анастасией Цымбалару. В частности, 30-летний мужчина признался, что сейчас он находится в новых отношениях.

Бакланов не стал называть имя своей избранницы, однако рассказал, сколько они уже вместе.

"Я сейчас в отношениях. Я счастлив в отношениях! Я впервые говорю об этом. Мы познакомились в жизни, а не в интернете, с весны начали встречаться. До этого мы были знакомы", - признался Григорий в интервью Мирославе Мандзюк.

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Актер добавил, что не хочет публично показывать свою возлюбленную, ведь считает, что счастье любит тишину.

"Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, я считаю, что "счастье любит тишину". Нет, не прячусь со своей девушкой. Это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Нужно все равно как-то жить свою жизнь. Но даже когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты - есть ты. Никто об этом не знает и никто туда не лезет", - подчеркнул Бакланов.

К слову, Григорий ранее был в браке с актрисой Анастасией Цымбалару. Супруги объявили о разводе в марте 2024 года, но до сих пор они поддерживают дружеские отношения.

Напомним, ранее Григорий Бакланов высказался об участии Тараса Цымбалюка в шоу "Холостяк".

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