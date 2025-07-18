По словам Эльвиры Гасановой, образ украинца означает возрождение и восстановление Украины.

В Лондоне 19 июля состоится поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На конференцию перед боем украинец пришел в образе, который создал бренд Damirli. В сети его уже навали образом гетмана Скоропадского.

На это событие Усик пришел в белом пиджаке кейпе, черной шелковой классической рубашке и черных классических брюках. Кроме того, образ дополняла каракулевая шапка.

В то же время дизайнер бренда Эльвира Гасанова объяснила смысл образа, однако не отметила, что вдохновением для костюма был наряд последнего гетмана Украины Павла Скоропадского. Однако она назвала Александра Усика казаком и символом времени.

"В этом образе Александр - не просто чемпион, а символ нашего времени. Белый пиджак с кейпом - это не о моде, это о свете. О силе чистых намерений, которые ведут сквозь тьму. Каракулевая шапка - не просто аксессуар. Это связь с предками, с землей, которая держит нас, когда мир качается. Это голос Казака в современном сердце", - сказала Гасанова.

По ее словам, этот образ о возрождении, о новой Украине, которая встает после боли, не забывая о своих корнях.

"Он - как наши воины: современный, прямой, со взглядом в будущее, но с душой, в которой живет век силы. Каждая линия, каждый отблеск - это напоминание, кто мы есть. Мы - украинцы. Несокрушимые не только в бою, но и в духе. И мы уже побеждаем", - заверила дизайнер.

Реванш Усик - Дюбуа - что известно

Ранее УНИАН рассказывал, когда начнется бой Усик-Дюбуа 2 и где его смотреть. Отмечается, что вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени. Согласно регламенту все поединка вечера бокса должны завершиться в 01:00 по Киеву.

В то же время выход боксеров ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени. Точное начало боя Усик - Дюбуа объявят во время трансляции, когда станут известны результаты андеркарда.

Посмотреть поединок можно на медиасервисе MEGOGO, который владеет эксклюзивным правом на показ всего вечера бокса Усик - Дюбуа на территории Украины. Бой будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция из студии начнется в 19:00. Поединок с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа будет комментировать Владимир Кобельков.

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