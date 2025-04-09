Повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили, есть разрушения на территории нескольких предприятий.

Ночью россияне массированно атаковали беспилотниками город Днепр. Предварительно, пострадали 15 человек, из них 8 человек находятся в больницах. Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили.

"Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Пожары, возникшие в результате вражеской атаки - ликвидированы", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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"По данным следствия, ночью 8 апреля 2025 года российские военные совершили массированную атаку БПЛА на г. Днепр. В результате обстрела пострадали 15 человек. Повреждены частные дома, многоэтажки, предприятия, админздание, инфраструктура и автомобили. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, - проинформировали в Офисе генерального прокурора.

Российские обстрелы - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики также атаковали город Харьков. Прошлым вечером в городе зафиксировали более 20 "прилетов", 17 из них - в Основянском районе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, под ударом оказались Основянский, Индустриальный, Шевченковский и Киевский районы. Повреждены жилые дома, административные здания, гражданские предприятия и много автомобилей. 65-летний мужчина получил осколочное ранение головы, у 55-летний женщины острая реакция на стресс.

Также сообщалось, что в ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину ракетами, в результате чего ранения получили жители Киева. Кроме того, пожары были зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

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