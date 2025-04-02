Именно с этих самолетов запускаются по Украине ракеты Х-22.

В России 2 апреля потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Информация об этом появилась в российских пабликах.

По предварительным данным, крушение произошло в Иркутской области.

На борту было четыре члена экипажа. Информация о погибших и раненых пока что не разглашается. Министерство обороны России не прокомментировало ситуацию.

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По не подтвержденным данным, члены экипажа успели катапультироваться. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет выполнял плановый полет. Он разбился возле населенного пункта Буреть Боханского района.

"Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения - техническая неисправность", - сообщил он.

Примечательно, что именно с этих самолетов запускаются по Украине ракеты Х-22. Самолет способен нести ядерное оружие и обычные крылатые ракеты.

В чем заключается уязвимость Ту-22М

Как писал УНИАН, ранее американский журналист Кейлеб Ларсон рассказал, есть ли у бомбардировщика Ту-22М уязвимость. По его словам, российский бомбардировщик играет важную для Москвы роль в войне против Украины. Тем не менее устаревшая конструкция оставляет под вопросом его будущее в эпоху стелс-самолетов.

По словам эксперта, Ту-22М должен вести по задумке стратегическую разведку и благодаря возможности дозаправки в воздухе иметь большой радиус полета. В Украине РФ использует Ту-22М как дальнобойную платформу для запуска ракет. Эта стратегия позволяет россиянам держать самолеты вдали от уязвимого воздушного пространства.

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