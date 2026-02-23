Путин уже начал Третью мировую войну и не остановится в Украине, - Зеленский

Он подчеркнул, что Украина сейчас не дает войне перерасти в широкомасштабный конфликт.

Российский лидер Владимир Путин уже начал Третью мировую войну, и единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить его отступить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Я считаю, что Путин уже начал войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя", - подчеркнул он.

По его словам, Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

"Остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины – это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине", – добавил президент.

Война России в Европе

Ранее в Европе смоделировали сценарий вторжения России в Литву. По сценарию Россия использовала гуманитарный кризис в Калининграде для вторжения в Сувалкский коридор в октябре 2026 года и смогла захватить литовский город Мариямполе, расположенный на ключевом транспортном узле, через который проходит основная часть транспорта между Польшей и Литвой.

В результате в ходе учений, без американского руководства, России удалось достичь победы в течение нескольких дней – подорвать доверие к НАТО и установить господство над Прибалтикой, с контингентом всего в 15 000 военнослужащих.

