Трамп объявил Иран разгромленным и назвал свою следующую жертву: это не Куба и не Китай

Судя по твитам президента США, он планирует развязать вторую гражданскую войну в истории своей страны.

Президент США Дональд Трамп считает, что уже победил Иран. Теперь у Америки остался только один враг, полагает он.

"Теперь, после краха Ирана, самым большим врагом Америки является радикально левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!" – написал он в соцсети Truth Social.

Другие заявления Трампа

Как писал УНИАН, в последнее время президент США Дональд Трамп сделал ряд скандальных заявлений, вызвавших критику как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, накануне в США скончался бывший директор ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. В рамках этого дела он, в частности, выдвинул обвинения 12 гражданам РФ. Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть Мюллера резким заявлением, написав, что рад его смерти, и обвинив его в нанесении вреда невинным людям.

Видео дня

Также мы рассказывали, что во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити Трамп ответил на вопрос журналистов, почему Вашингтон не сообщил союзникам о своих планах по нападению на Иран. На что президент США ответил:

"Не стоит подавать много сигналов… Мы никому не говорили, потому что хотели устроить сюрприз. Кто, как не Япония, разбирается в сюрпризах? Вам следовало предупредить меня о Перл-Харборе".

Хотя в зале это вызвало сдержанный смех, в Японии заявление восприняли критически, указывая на неуместность легкомысленных упоминаний о событиях Второй мировой войны и возможный ущерб для отношений между странами.

