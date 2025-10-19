Бывший чиновник НАТО отметил, что российскому президенту мастерски удается влиять на взгляды главы Белого дома.

Отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк" после разговора с кремлевским правителем Владимиром Путиным является свидетельством серьезного влияния диктатора на главу Белого дома. Об этом говорится в материале Kyiv Post.

Полковник армии США в отставке, бывший заместитель директора Отдела оборонных инвестиций НАТО Ричард Уильямс отметил, что российскому президенту мастерски удается влиять на взгляды Трампа.

"Владимир Путин считает себя - и недавно появились некоторые доказательства - экспертом в том, как убедить Трампа дать ему больше времени для ведения войны, которую он проигрывает", - сказал Уильямс.

Видео дня

Он отметил, что предложение Зеленского приобрести ракеты "Томагавк" в обмен на совместный доступ к уникальным украинским технологиям беспилотников было "чрезвычайно привлекательной сделкой, даже если вы нейтрально относитесь к Трампу".

По его словам, распространенное мнение о том, что США "предоставляют" помощь, является ошибочным, мол, "Трамп ничего не потратил на Украину", поскольку Штаты просто продают оружие Европе, которая, в свою очередь, передает его Киеву.

По мнению Уильямса, Путин мог предложить Трампу "услугу" в обмен на его отказ предоставить Украине ракеты, например, "поддержку в ООН идеи Трампа по строительству курорта на пляжах Газы". Хотя это "бессмысленные спекуляции", говорит эксперт, но они логичны, "учитывая прошлое Трампа и его дружбу с Нетаньяху".

Относительно украинского предложения для США эксперт был ознозначен. По его словам, "даже министр обороны Пит Гегсет не смог возразить, что украинские дроны достигли боевого превосходства - технологически они уже обогнали даже лучшие образцы американского оружия".

Однако после встречи с Зеленским Трамп, который сначала сигнализировал о готовности поставлять "Томагавки", вдруг заявил, что "посмотрит, что будет на следующей неделе". Американские СМИ сообщили, что президент США окончательно отказался от поставок ракет дальнего радиуса действия для Украины.

Источники описали переговоры между двумя лидерами как особенно "напряженные" и "нелегкие". Один из них назвал обмен репликами "неудачным", хотя, как отметил, "никто не кричал".

После встречи Трамп в социальных сетях призвал к немедленному прекращению конфликта. Мол, и Украина, и Россия должны "остановиться на месте" и "провозгласить победу", напомнило издание.

Отмечается, что это его требование сигнализирует о поддержке того, чтобы Россия сохранила территории, которые она захватила в Украине с 2022 года.

В Конгрессе критикуют Трампа

Отказ Трампа от поставок "Томагавков" вызвал резкую реакцию представителей Конгресса. Так, сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал к немедленному принятию своего двухпартийного законопроекта о санкциях, прямо обвинив Трампа в подрыве обороноспособности Украины.

"Трамп играет на руку Путину - медленно оказывает помощь Украине, необходимую для защиты от кровавых атак России. Немедленное предоставление Украине необходимой военной помощи, включая крылатые ракеты "Томагавк", в сочетании с принятием законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях подорвет военную машину России и выведет нас на путь к миру", - заявил Блюменталь.

А представитель Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал Трампа применить такой же подход к войне в Украине, который он применил к Ближнему Востоку.

"Президент Трамп успешно решил ближневосточный конфликт, правильно определив и направив свой гнев на настоящего агрессора - ХАМАС. Он может успешно решить европейский конфликт, правильно определив и направив свой гнев на настоящего агрессора - Путина", - сказал Фицпатрик.

Трамп изменил мнение после разговора с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный считает, что Путин снова переиграл Трампа. По его словам, диктатор затянул президента США "в болото переговоров и заставил, по сути, ехать в Будапешт на очередные разговоры, которые не приведут абсолютно ни к чему".

Также мы писали, что Трамп признает, что Путин может им манипулировать, но все равно избегает давления на него. The Wall Street Journal после встречи президентов Украины и США сообщило, что даже в Белом доме чиновники обратили внимание на нежелание Трампа оказывать давление на Путина. А один из представителей администрации сказал изданию, что Белый дом на Киев давит даже сильнее, чем на Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: