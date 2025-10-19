Трамп пошел на ИИ-провокацию, чем разозлил протестующих, которые не согласны с политикой его администрации.

На фоне масштабных протестов в США вице-президент Джей Ди Вэнс и сам Дональд Трамп опубликовали провокационные видео, сгенерированные искусственным интеллектом, где американский лидер предстает в виде короля.

В соцсети Truth Social Трамп выложил ролик, на котором он в короне летит на истребителе и поливает грязью протестующих, выступающих против его политики. Видео создал один из пользователей соцсети X, но публикация от президента вызвала волну критики в медиа и среди оппозиционных политиков.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Bluesky распространил другое ИИ-видео, где Трамп надевает мантию, корону и держит в руках меч. В конце ролика перед ним склоняются узнаваемые фигуры Демократической партии - Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

Протесты в США - что известно

Протесты под лозунгом "No Kings" ("Никаких королей") охватили столицу и десятки городов США. Участники выступают против сосредоточения власти в руках президента и риторики, которую оппоненты называют "авторитарной".

В ответ Республиканская партия окрестила эти акции митингами "Hate America" ("Ненависть к Америке").

