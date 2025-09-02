Марк Бернс считается одним из тех людей, кого слушает Трамп.

На фоне конспирологических слухов о якобы смерти президента США, его духовный советник заявил, что будет молиться за Дональда Трампа.

Пастор Марк Бернс - известный в США проповедник и телеевангелист, который много лет активно поддерживал Дональда Трампа. При первой президентской каденции Трампа Бернс входил в Евангелистский консультативный совет при президенте. В СМИ его часто называли "личным духовным советником" Трампа.

Сегодня Бернс опубликовал на своей странице в соцсети Х короткий загадочный пост: "Молюсь за вас, президент Дональд Трамп". Никакого контекста он не добавил.

Эта публикация появилась на фоне слухов о возможной смерти Дональда Трампа, который уже около недели не появлялся на публике.

Чтобы опровергнуть эти слухи Белый Дом даже опубликовал фото живого Трампа, играющего в гольф. После этого в Сети появились подсчеты, что за время своей второй каденции (с 20 января этого года) Дональд Трамп провел за игрой в гольф 38 дней, или почти 17% всего времени.

Трампа "хоронят" в американских соцсетях

Как писал УНИАН, в конце августа англоязычный сегмент соцсетей, в частности X (ранее Twitter) и TikTok, охватил ажиотаж с хэштегами #TrumpIsDead (Трамп мертв) и #WhereIsTrump (Где Трамп) после того, как президент долго не появлялся на публике. В сети обсуждали его необычный вид во время последнего появления на публике, в частности синяки на руках и отеки на лодыжках.

Комментарий вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом "в случае тяжелой трагедии" с Дональдом Трампом только подогрел слухи.

Вчера Трамп написал в соцсети, что он жив и "в жизни не чувствовал себя лучше". Однако это была лишь запись в соцсети.

За время "исчезновения" Трампа фотокорреспонденты опубликовали несколько свежих снимков президента США, но слухи от этого не утихли.

