Мерц заявил, что Европа должна понять, как нужно поступать с военными преступниками.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. В интервью телеканалу Sat.1, которое выйдет сегодня, он назвал главу Кремля военным преступником, пишет N-TV.

"Он (Путин - УНИАН) военный преступник. Вероятно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в широком масштабе", - сказал Мерц.

Канцлер добавил, что Германия и вся Европа должны понять, как нужно поступать с военными преступниками.

Видео дня

"Здесь нет места уступчивости", - подчеркнул Мерц.

Мерц обвинил Россию в атаках по инфраструктуре Германии

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия регулярно атакует немецкую инфраструктуру. По его словам, эти действия дестабилизирует страну.

Мерц добавил, что РФ также пытается влиять на общественное мнение немецких граждан, в том числе с помощью социальных сетей. Кроме того, канцлер ФРГ уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО.

"Владимир Путин больше не уважает никакие международные договоренности", - подчеркнул Мерц.

Вас также могут заинтересовать новости: