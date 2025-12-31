На Мюнхенской конференции союзники США поставили под сомнение сам факт альянса, а в Овальном кабинете вспыхнул спор о войне.

Спецпредставитель президента США по переговорам по Украине Кит Келлог оказался в центре внутреннего конфликта в администрации Дональда Трампа на фоне резких разногласий по политике в отношении Киева. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности Кэллог встретился с европейскими и украинским лидерами, которые выражали обеспокоенность будущим трансатлантического партнерства.

"Есть ли у нас еще альянс?" - спросил вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.

Келлог пытался успокоить союзников, называя себя "вашим лучшим другом" в администрации США. В то же время сторонники министра обороны Пита Гегсета в частных сообщениях в Вашингтон обвиняли его в том, что он "держит линию против изоляционистов" в Белом доме, что лишь укрепило его репутацию аутсайдера.

Ситуацию обострил и репортаж Fox News, в котором сравнили сообщение Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском - как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны" - с заявлениями самого Трампа, который ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Во время последующей встречи в Овальном кабинете Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника.

"То есть вы называете Зеленского мужественным?" - спросил президент.

"Да, сэр. Это экзистенциальная борьба за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Во времена Авраама Линкольна", - резко ответил Келлог.

По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".

Несмотря на это, Келлог открыто опроверг ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России. Когда президент повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его:

"Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

Эту оценку поддержал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн, заявив, что российские войска являются слабыми и некомпетентными. По данным разведки США, даже в случае падения Покровска России понадобилось бы до 30 месяцев, чтобы захватить весь этот район Донецкой области, хотя более поздние оценки сокращали этот срок до 20 месяцев или даже меньше.

Как сообщал УНИАН, в 2025 году в США продолжалась ожесточенная внутренняя борьба вокруг политики в отношении Украины, которая разворачивалась между Белым домом, Пентагоном и спецслужбами на фоне попыток президента Дональда Трампа достичь мирного соглашения с Россией.

По данным The New York Times, пока Трамп декларировал стремление к миру, а правитель РФ Владимир Путин - к военной победе, часть его администрации фактически тормозила или ограничивала военную поддержку Украины. В то же время команда бывшего президента Джо Байдена оставила Киеву значительные финансовые и вооруженные резервы, чтобы страна могла продержаться в условиях неопределенного будущего.

