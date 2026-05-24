В Вашингтоне произошла стрельба рядом с резиденцией Трампа, – CNN

В центре Вашингтона возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Инцидент произошел с участием сотрудников Секретной службы США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также заявление Секретной службы и директора ФБР Кеша Пателя.
По предварительным данным, сотрудники Секретной службы получили сообщение о вооруженном мужчине в районе пересечения Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. После прибытия на место между правоохранителями и подозреваемым произошла перестрелка.
Из-за инцидента на территории Белого дома был введен режим локдауна. Журналистов, находившихся на Северной лужайке резиденции президента США, эвакуировали в пресс-центр и временно ограничили их передвижение. Район оцепили вооруженные сотрудники службы безопасности.
Во время происшествия президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома. По информации СМИ, ограничения были сняты около 18:45 по местному времени (01:45 24 мая по Киеву).
Директор ФБР Кеш Патель подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для поддержки Секретной службы и участия в расследовании. Причины инцидента, а также мотивы стрелявшего на данный момент устанавливаются.
Ситуация в Белом доме относительно судьбы Ирана
Накануне CBS News со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа готовилась к новому раунду военных ударов по Ирану, несмотря на то, что продолжающиеся переговоры.
Кроме того, издание CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом совещания, президент США Дональд Трамп провел в пятницу встречу с высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности, чтобы определить дальнейшую стратегию США в отношении Ирана. Заседание в Белом доме состоялось на фоне активных дипломатических усилий, однако завершилось без окончательного решения относительно.