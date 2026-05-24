В Вашингтоне произошла стрельба рядом с резиденцией Трампа, – CNN

Вооруженный мужчина открыл огонь возле Белого дома, есть раненые, работает ФБР.

В центре Вашингтона возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Инцидент произошел с участием сотрудников Секретной службы США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также заявление Секретной службы и директора ФБР Кеша Пателя.

По предварительным данным, сотрудники Секретной службы получили сообщение о вооруженном мужчине в районе пересечения Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. После прибытия на место между правоохранителями и подозреваемым произошла перестрелка.

Из-за инцидента на территории Белого дома был введен режим локдауна. Журналистов, находившихся на Северной лужайке резиденции президента США, эвакуировали в пресс-центр и временно ограничили их передвижение. Район оцепили вооруженные сотрудники службы безопасности.

Во время происшествия президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома. По информации СМИ, ограничения были сняты около 18:45 по местному времени (01:45 24 мая по Киеву).

Директор ФБР Кеш Патель подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для поддержки Секретной службы и участия в расследовании. Причины инцидента, а также мотивы стрелявшего на данный момент устанавливаются.

