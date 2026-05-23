Иран и США приближаются к мирному соглашению, это вопрос нескольких дней, - Reuters

Противоборствующие стороны значительно сблизили свои позиции, хотя некоторые вопросы ещё предстоит согласовать.

Иран и США приближаются к заключению некоего соглашения о прекращении войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей двух стран и пакистанских посредников.

"Достигнут определенный прогресс. Даже сейчас, когда я разговариваю с вами, ведется определенная работа. Есть вероятность, что либо позже сегодня, либо завтра, либо через пару дней, у нас будет что сказать", – сказал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Индию.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что на этой неделе "наблюдается тенденция к уменьшению количества споров", хотя все еще есть вопросы, требующие дальнейшего обсуждения.

"Нам придется подождать и посмотреть, чем завершится ситуация в ближайшие три-четыре дня", – заявил он.

Как пишет Reuters, переговоры сосредоточены на документе из 14 пунктов, предложенном Ираном. Он охватывает широкий круг вопросов – от свободы судоходства в Персидском заливе до продолжающегося конфликта на границе Израиля и Ливана, где действует проиранская группировка "Хезболла".

В свою очередь, США настаивают на изъятии иранских ядерных материалов.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Проливы должны быть открытыми без платы. Они должны сдать свой обогащенный уран", – заявил Рубио.

Как писал УНИАН, накануне авторитетная саудовская газета Al Arabiya сообщила, что Иран и США якобы уже договорились о прекращении войны и об этом должны официально объявить в ближайшие часы. Однако официального объявления так и не последовало.

Между тем американские СМИ пишут, что администрация Трампа, напротив, готовится к возобновлению боевых действий против Ирана, несмотря на продолжение переговоров.

