Вышел первый трейлер новой 'Дюны' (видео)

События триквела развернутся спустя 17 лет после финала второй части.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures показали первый трейлер нового фильма "Дюна: Часть третья", завершающающей эпической трилогии режиссера Дени Вильнёва.

Как пишет Variety, он стал самым полным и актуальным взглядом на долгожданную заключительную часть его научно-фантастической трилогии.

Номинированный на "Оскар" режиссер и исполнитель главной роли Тимоти Шаламе представили новые кадры перед аудиторией, состоящей из поклонников "Дюны" и представителей прессы, в Лос-Анджелесе.

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В новом фильме Шаламе возвращается к роли Пола Атрейдеса, продолжая историю после его восхождения к власти в конце "Дюны: Часть 2". Вдохновлённая романом Фрэнка Герберта "Мессия Дюны", третья часть разворачивается спустя 17 лет после событий предыдущей части и исследует последствия правления Пола в качестве Императора.

Интересно, что события принимают очень мрачный оборот. Как известно поклонникам первого фильма, Пол обладает даром предвидения будущего, но его разум затуманился после того, как он взял под контроль галактику.

"Будущее как-то само собой разумеется. Я не вижу, что меня ждёт впереди", - произносит Пол.

У него появился новый противник в лице Роберта Паттинсона в роли Скайтала, оборотня, который хочет свергнуть Императора.

"Мы планируем нанести удар по самому ядру имперской власти", - сказал Скайтал, давая понять, что он хочет не чего иного, как "смены режима".

Шаламе намекнул, что моральный кризис Пола затрагивается и в книгах, и что Герберт хотел сказать о развращающем влиянии власти, предложив "предостережение" о "харизматичных лидерах".

Трейлер также демонстрирует Зендею в роли воительницы фременов Чани, чьи отношения с Полом осложнились после его брака с принцессой Ирулан (Фрэнсис Пью), которая хочет ребенка. Также много внимания уделяется Дункану Айдахо, грозному воину, погибшему, защищая Пола и его мать (Ребекка Фергюсон), и воскресшему в образе голы.

Отмечается, что Пол, безусловно, выглядит более потрясенным, менее резким, чем в предыдущих фильмах, Развязала волну межгалактического кровопролития. Он говорит в конце трейлера:

"Простите меня за всё, что я сделал".

В числе вернувшихся актеров - Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Пью, чья роль принцессы Ирулан в новом фильме расширяется. Аня Тейлор-Джой также возвращается к роли Алии Атрейдес. К актерскому составу присоединились не только Паттинсон, но и Исаак де Банколе, в роли бывшего бойца Федайкин-коммандос Пола.

"Дюна: Часть третья" выйдет в кинотеатрах 18 декабря, завершая экранизацию саги Герберта.

Вильнёв сказал, что на создание трилогии для экранизации ушло десять лет.

"Для меня было огромной честью работать со всеми вами", - сказал он, обращаясь к Шаламе.

Новости кино

Ранее вышел украинский трейлер драмы "День рождения" (The Birthday Party) с Уиллемом Дефо ("Последнее искушение Христа", "Плакса", "Английский пациент", "Тень вампира", "Человек-паук", "Антихрист", "Маяк", "Варяг", "Бедные-несчастные", "Носферату").

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