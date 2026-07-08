Один напиток – разный эффект: как холодная и теплая вода влияют на организм

В большинстве случаев и холодная, и теплая вода одинаково хорошо помогают поддерживать водный баланс.

Вода играет ключевую роль в работе организма, участвуя почти во всех жизненно важных процессах. Ее недостаток может привести к головной боли, усталости и проблемам с пищеварением. В то же время на самочувствие может влиять не только количество выпитой воды, но и её температура, пишет health.com.

Если речь идет о гидратации и общем состоянии здоровья, температура воды не имеет решающего значения. Попадая в организм, жидкость проходит через пищеварительную систему и постепенно принимает температуру тела, поэтому в большинстве случаев холодная и теплая вода одинаково хорошо помогают поддерживать водный баланс.

Специалисты советуют в первую очередь следить не за температурой напитка, а за тем, чтобы организм получал достаточное количество жидкости в течение дня. Потребность в воде зависит от многих факторов, в частности от массы тела, уровня физической активности и условий окружающей среды. В то же время Институт медицины США рекомендует взрослым женщинам употреблять примерно 2–2,7 литра воды в день, а мужчинам – 2,5–3,7 литра.

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Пополнять запасы жидкости можно не только за счет питьевой воды. Значительную её часть организм также получает из продуктов, богатых влагой, в частности фруктов и овощей.

Когда температура имеет значение

Преимущества холодной воды

Исследования показывают, что прохладная или холодная вода может быть полезна, когда организм перегревается, например, во время физических нагрузок в жару.

Так, исследование 2025 года показало, что употребление прохладной воды температурой около 16°C более эффективно снижало температуру тела и кожи во время тренировок в жарких условиях, чем теплая вода, говорится в статье, посвящённой влиянию потребления холодной и тёплой воды на физиологические показатели и работоспособность. Кроме того, участники исследования чувствовали себя комфортнее во время пребывания на жаре.

Результаты другого исследования показали, что люди в состоянии обезвоживания охотнее пили прохладную воду температурой около16 °C, чем ледяную, воду комнатной температуры или горячую. Поскольку участники потребляли больше прохладной воды и при этом теряли меньше жидкости из-за потоотделения, ученые пришли к выводу, что именно такая температура может быть оптимальной для восстановления водного баланса после перегрева, говорится в статье, посвященной влиянию температуры воды и добровольного потребления жидкости на потоотделение после регидратации.

Когда тёплая вода будет полезнее

Во время простуды или гриппа глоток теплой или горячей воды может временно облегчить боль в горле и заложенность носа.

Некоторые исследования показывают, что горячие напитки могут улучшать ощущение проходимости носовых ходов и обеспечивать временное облегчение таких симптомов, как насморк, кашель, чихание, боль в горле, озноб и усталость, более эффективно, чем тот же напиток комнатной температуры.

Если вам холодно, тёплая или горячая вода также может быть лучшим выбором. Исследования показывают, что такие напитки не способны существенно повысить температуру тела, однако могут уменьшать дрожь и улучшать ощущение комфорта в холодную погоду.

Температура воды и похудение

Вопреки распространенному мнению, холодная вода вряд ли поможет существенно ускорить похудение. Хотя некоторые исследования показывают, что употребление очень холодной воды может ненадолго повысить скорость обмена веществ, этот эффект незначителен и практически не влияет на общий расход калорий.

Зато для контроля веса гораздо важнее регулярно пить достаточное количество воды, чем обращать внимание на её температуру. Исследования показывают, что люди, страдающие обезвоживанием, чаще имеют более высокий индекс массы тела и повышенный риск ожирения по сравнению с теми, кто потребляет достаточное количество жидкости.

Кроме того, вода может помогать контролировать аппетит и снижать общее потребление калорий, что способствует созданию дефицита калорий, необходимого для снижения избыточной массы тела, говорится в статье, посвященной недостаточному потреблению жидкости и ожирению среди взрослых в США.

Больше интересного о воде

Ранее ученые назвали напитки, которые хорошо увлажняют организм. Отмечалось, что основным источником гидратации должна быть обычная вода, однако теплые напитки, такие как чай и даже кофе, также могут способствовать достижению необходимого суточного потребления жидкости.

Также эксперт рассказала, сколько именно воды нужно пить. По её словам, единой нормы потребления воды для всех не существует – всё зависит от веса.

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