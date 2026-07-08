В Швеции создали дрон-перехватчик, способный самостоятельно находить и уничтожать цели

K100XR способен развивать скорость свыше 350 км/ч.

Шведская компания Nordic Air Defense представила "интеллектуальный" дрон-перехватчик K100XR, который предназначен для перехвата воздушных угроз на близком расстоянии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что K100XR уже продемонстрировали в условиях реальных боевых действий. В ходе публичной презентации перехватчик обнаружил и атаковал дроны-мишени в реальном времени.

По словам, гендиректора Nordic Air Defense Карла Росандера, K100XR может заменить дорогостоящие ракеты и другие боеприпасы, используемые для сбивания вражеских беспилотников. Он также заявил, что дрон разработан с учетом требований высокой скорости, автономности, маневренности и низкой стоимости сбивания.

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В издании отметили, что этот дрон-перехватчик был представлен в тот момент, когда Запад ищет надежное и эффективное решение проблемы беспилотников. В ходе войны между Россией и Украиной, а также между США и Ираном дроны-перехватчики продемонстрировали свой потенциал.

В Nordic Air Defense рассказали, что K100XR имеет длину всего 0,3 метра и может развивать скорость свыше 350 км/ч. Он оснащен встроенным искусственным интеллектом, который помогает ему обнаруживать, отслеживать и уничтожать воздушные угрозы без какого-либо внешнего управления.

Дрон-перехватчик изготовлен из углеродного волокна. В Nordic Air Defense отметили, что он может безопасно функционировать на высоте до 1 000 метров и сбивать дроны на расстоянии до трех километров.

Новый дрон-перехватчик может эффективно бороться с "Шахедами"

Аналитики из NextGen Defense считают, что новый дрон-перехватчик может стать эффективным средством противодействия дронам типа "Шахед" и другим разведывательным БПЛА. Более того, наличие бортового ИИ позволяет перехватчику соблюдать радиомолчание во время работы на поле боя.

K100XR способен самостоятельно отслеживать и уничтожать вражеские беспилотники. Ему не нужно полагаться на инструкции оператора.

"Мы сформировали команду инженеров, операторов и конструкторов, которые действуют оперативно, решают сложные задачи и превращают комплексные системы в реальные боевые возможности. Имея Швецию в качестве базы, мы продолжаем расширяться на международном уровне – быстро наращивая масштабы и создавая боевые возможности там, где это наиболее важно: в полевых условиях", - поделился Росандер.

Как работают украинские перехватчики с ИИ

Ранее в The New York Times писали, что Украина активно внедряет дроны-перехватчики с элементами искусственного интеллекта, которые должны повысить эффективность борьбы с российскими ударными БПЛА типа "Шахед".

Украинская компания SkyFall сообщает, что ее системы научились распознавать дроны противника на основе больших массивов боевых данных. Во время испытаний система искусственного интеллекта перехватчика P1-Sun Long первой обнаружила приманку в виде "Шахеда", задолго до того, как это успел сделать оператор.

После обнаружения цели оператор лишь подтверждает атаку, а дрон самостоятельно осуществляет наведение.

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