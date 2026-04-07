НАТО хочет перенять 'ДНК Украины' для военных технологий, – Busines Insider

Украинские силы научились оперативно реагировать на новые угрозы и внедрять технологии значительно быстрее, чем это принято в странах НАТО

Высокопоставленный командующий НАТО заявил, что Альянсу необходимо перенять ключевую особенность украинской армии – способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям войны. Как подчеркнул адмирал Пьер Вандье, занимающий пост верховного главнокомандующего по трансформации НАТО, Украина за годы полномасштабной войны продемонстрировала уникальную "ДНК адаптацию", позволяющую находить решения в максимально сжатые сроки, пишет Busines Insider.

По его словам, украинские силы научились оперативно реагировать на новые угрозы и внедрять технологии значительно быстрее, чем это принято в странах НАТО, где процессы разработки и закупок могут занимать годы.

"Это означает, что они очень хорошо справлялись с решением проблем с очень высокой скоростью. Мы не привыкли к этому на протяжении десятилетий", – сказал Вандье, курирующий усилия по модернизации. Он добавил, что хочет, чтобы НАТО проявило такую же оперативность в разработке и закупке нового вооружения, как это сделала Украина.

Одним из ключевых выводов, который делает руководство Альянса, стало существование двух разных скоростей развития военных технологий. С одной стороны – традиционные системы вроде кораблей, самолётов и бронетехники, создание которых требует длительного времени. С другой – современные решения, такие как дроны и роботизированные системы, которые могут разрабатываться, тестироваться и внедряться всего за недели или месяцы.

Именно второй, быстрый цикл, по словам Вандье, сегодня определяет эффективность на поле боя. Если технология внедряется слишком медленно, она рискует устареть ещё до момента широкого применения, говорится в публикации.

Вандье заявил, что на Западе такого не существует. Он сравнил ситуацию с автомагистралью, объяснив, что скоростная полоса застряла за медленной. НАТО нужна "полоса для автомобилей с большим количеством пассажиров" для военных технологий, чтобы они двигались быстро, а не застревали в пробках, добавил он.

По сути, это означает необходимость пересмотра всей модели работы оборонной промышленности, где сейчас быстрые инновации "застревают" среди более медленных и сложных программ.

Война в Украине стала примером того, насколько быстро меняются технологии и тактика. В материале приводится пример морских дронов: сначала они использовались как ударные беспилотники, но затем были доработаны и получили возможность нести ракеты, адаптируясь к действиям противника.

Такая динамика превращает войну в постоянное соревнование, где каждая сторона оперативно реагирует на шаги другой, а цикл "разработка – применение – модернизация" происходит практически в реальном времени.

Командование Альянса признаёт, пишет издание, что существующая система закупок и работы с оборонной промышленностью не соответствует требованиям современной войны. Традиционные подрядчики часто ориентированы на старые модели производства, в то время как новые компании пытаются работать более гибко, ближе к украинскому опыту.

По мнению Вандье, проблема в том, что текущие реформы стремятся "расширить дорогу", но не создают отдельной быстрой полосы, из-за чего инновации продолжают замедляться. В завершение он отметил, что происходящее нельзя рассматривать как обычный кризис, который можно решить возвратом к старым подходам. Речь идёт о более глубоком "шоке", требующем принципиально новых решений и переосмысления самой логики ведения войны, пишет издание.

Недавно бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не сможет полноценно адаптироваться к реалиям геополитических процессов, поэтом нуждается в фундаментальной перезагрузке. По его словам, проблема Альянса заключается не только в отдельных реформах, но и в самой модели его функционирования.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО. В ответ на эти заявления постоянный представитель Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что такие действия могут ускорить вступление Украины в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: