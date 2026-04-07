'Очень разочарован': Трамп поразил признанием, с чего начался конфликт между США и НАТО

Лидер США выразил разочарование союзниками из-за отказа поддержать войну против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его напряженные отношения с НАТО начались из-за спора вокруг Гренландии.

Как пишет Politico, во время пресс-конференции в Белом доме он прямо заявил: "Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать".

Речь идет о конфликте, который возник в начале года, когда Вашингтон рассматривал возможность установления контроля над островом, являющимся автономной территорией Дании. Тогда ситуация вызвала серьезное беспокойство в Европе, а Дания даже начала рассматривать сценарии реагирования.

По словам Трампа, именно этот эпизод стал началом охлаждения отношений с союзниками.

Критика НАТО из-за Ирана

Отдельно американский президент резко раскритиковал партнеров по НАТО за отказ поддержать США в конфликте с Ираном.

Он заявил, что союзники не предоставили военные базы и воздушное пространство, отказались направлять корабли и не поддержали операции в районе Ормузского пролива.

"Я очень разочарован", – подчеркнул Трамп, добавив, что это оставит "след, который никогда не исчезнет".

Напряжение растет

Ранее Трамп уже допускал возможность выхода США из НАТО, а госсекретарь Марко Рубио заявлял, что альянс может стать "невыгодным" для Вашингтона.

В ближайшее время ситуацию попытается урегулировать генсек НАТО Марк Рютте, который планирует переговоры в Вашингтоне.

