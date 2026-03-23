Рютте призвал НАТО объединиться, чтобы помочь Трампу в войне против Ирана, – Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что странам Европы потребовалось некоторое время, чтобы присоединиться к этой инициативе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в воскресенье, 22 марта, выразил решительную поддержку военным действиям президента Дональда Трампа против Ирана, а также отметил, что надеется, что страны НАТО объединятся, чтобы поддержать Трампа, сообщает Politico.

"Я знаю одно: мы всегда объединяемся", – сказал Рютте ведущей Маргарет Бреннан в программе CBS "Face the Nation".

Издание отмечает, что генсек НАТО поддерживал Трампа, даже когда некоторые ведущие европейские государства выражали нежелание помогать главе Белого дома в войне с Ираном.

Видео дня

В частности, в публикации говорится, что это касается усилий США по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Отмечается, что Трамп, со своей стороны, резко высказался в адрес НАТО.

Рютте, хотя и не хотел критиковать европейских лидеров, но подчеркнул: "Трамп делает это, чтобы обезопасить весь мир".

Издание добавляет, что в интервью Рютте предположил, что европейским государствам потребовалось некоторое время, чтобы присоединиться к этой инициативе, поскольку их не привлекли к первоначальному планированию с целью сохранения эффекта неожиданности американских и израильских ударов.

"Я понимаю разочарование президента тем, что это занимает определенное время, но в то же время прошу о понимании, ведь страны должны были готовиться к этому, не имея полной информации", – сказал генсек НАТО.

В статье отмечается, что Рютте сравнил военные действия против Ирана с мировыми усилиями, направленными на то, чтобы не допустить получения Северной Кореей ядерного оружия.

"Мы видели на примере Северной Кореи: если затягивать переговоры, можно упустить тот момент, когда еще можно было бы решить этот вопрос, и теперь Северная Корея обладает ядерным потенциалом", – пояснил он.

Генсек НАТО добавил, что Иран, вооруженный ядерным оружием, будет представлять явную угрозу для Израиля, Европы и мировой стабильности.

Ормузский пролив: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется, что союзники найдут способ, который поможет возобновить движение через Ормузский пролив. Иран заблокировал движение по нему в ответ на атаки со стороны США и Израиля. По словам Рютте, они активно обсуждают этот вопрос с США. Генсек НАТО выразил уверенность, что страны сделают все возможное для поддержки общих интересов, как это и делают всегда.

Также мы писали, что ближайшие союзники президента США в Европе отказываются направить корабли для открытия Ормузского пролива. Издание Reuters отмечает, что они опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают. К тому же, как отмечает издание, граждане стран Европы против военной операции в Иране. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Вашингтон не консультировался и не говорил, что необходима европейская помощь. Мерц отметил, что нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что "это не наша война, мы ее не начинали".

