Украина стремится получить американские ракеты большой дальности "Томагавк", которые позволят ей бить по целям в крупных городах России.

В четверг, 16 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Итоги этого разговора поставили под сомнение поставки ракет Tomahawk Украине.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что разговор российского и американского лидеров состоялся накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где украинский лидер хотел добиться усиления военной поддержки – в том числе предоставления ракет.

"Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой", – говорится в материале.

В ходе разговора Путин сказал Трампу, что передача этих ракет Украине якобы повредит мирному процессу и отношениям между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Украина стремится получить американские ракеты большой дальности "Томагавк", которые позволят ей бить по целям в Москве и других крупных городах России. Президент США говорил, что может предоставить Украине вооружение большой дальности, если Москва не сядет за стол переговоров.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что Вашингтон "наложит на Россию санкции за ее продолжающуюся агрессию", если война не закончится.

Поставки ракет "Томагавк" Украине: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва спешит возобновить диалог по войне, услышав о возможности поставок ракет "Томагавк" Украине. Он отметил, что Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары.

"Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", – подчеркнул украинский лидер.

