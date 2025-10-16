По его мнению, мир и надежное обеспечение безопасности не должны иметь альтернатив, и важно как можно быстрее защитить жизнь от российских ударов и штурмов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый саммит американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО. Также сегодня встреча с представителями американских энергетических компаний. Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - написал он в Telegram.

Зеленский напомнил, что на завтра запланирована встреча с Дональдом Трампом.

"Мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках", - добавил президент.

Заявления Путина о "Томагавках"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин "повторил свой тезис о том, что ракеты "Томагавк" не изменят ситуацию на поле боя", но при этом нанесут существенный ущерб отношениям России и США, "не говоря уже о перспективах мирного урегулирования".

