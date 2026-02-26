Военное противостояние в водах НАТО является реальным из-за действий теневого флота РФ, - СМИ

Эксперты по безопасности предупредили о повышенном риске геополитической эскалации в регионе.

Российские теневые танкеры, перевозящие подсанкционную нефть на миллионы долларов, проходят через Ла-Манш, что вызывает опасения по поводу возможного военного противостояния в водах НАТО. Об этом пишет Fox News.

Такие перевозки происходят на фоне усиления напряженности между РФ и НАТО, когда Королевский флот усиливает наблюдение за судами, подпадающими под санкции США и их союзников, в одной из самых загруженных судоходных магистралей мира.

В то же время Sky News сообщило, что через Ла-Манш прошло около 800 теневых танкеров, которые продолжают финансировать войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Несколько нефтяных танкеров, связанных с Россией, в частности Rigel, Hyperion и Kousai, были отслежены VesselFinder и, как известно, находятся под западными санкциями.

Журналисты сообщили, что три из этих судов были отслежены в этом месяце во время транзита с грузом нефти, на которую наложены санкции.

"Rigel, танкер класса Suezmax длиной 885 футов (270 метров - УНИАН), плавающий под флагом Камеруна, 2 февраля покинул российский порт Приморск с грузом до миллиона баррелей нефти, стоимость которого составляет около 55 миллионов долларов. Запрещенный Великобританией, ЕС и Канадой, он не имеет права пользоваться портовыми сооружениями в этих юрисдикциях, но все еще имеет право на "мирный проход" в соответствии с морским правом", - напомнили в Fox News.

Отмечается, что судно Kousai, которое плавает под флагом Сьерра-Леоне, 2 февраля покинуло Усть-Лугу и получило от властей предупреждение о необходимости предоставить доказательства страхования в течение 24 часов.

Согласно сообщениям, судно Hyperion, которое также попало под санкции США, сменило флаг после доставки нефти в Венесуэлу, чтобы скрыть владельца и избежать правоохранительных мер.

В то же время эксперты по безопасности предупредили о повышенном риске геополитической эскалации в регионе.

В частности, профессор Майкл Кларк заявил для Sky News, что может наступить момент, когда Великобритания и ее союзники "начнут действовать гораздо жестче в отношении этих российских кораблей". По его словам, "милитаризованное противостояние на море" в этом году вполне реально, как в Ла-Манше, так и в Северном море.

"Сдерживание, обезвреживание и уничтожение российского теневого флота является приоритетом для этого правительства. Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры в ответ на действия теневых судов - и, как отметил государственный секретарь, мы будем продолжать это делать", - подчеркнул представитель Министерства обороны Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что его страна отпустила корабль "теневого флота" России после уплаты штрафа. Танкер GRINCH задержали в Средиземном море в январе, а затем отправили на стоянку возле французского портового города Марсель.

"Нефтяной танкер GRINCH покинет французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего простоя в Фос-сюр-Мер. Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать войну с помощью "теневого флота" у наших берегов", - заверил Барро.

Также сообщалось, что Евросоюз предложил Трампу вместе покончить с "теневым флотом" РФ. Отмечается, что совместный с США запрет на морские услуги может нанести новый удар по доходам энергетического сектора России.

