Стали известны новые подробности о немецкой крылатой ракете Taurus Neo, которая заменит предыдущую модификацию вооружения. Она может получить новый двигатель, что может помочь Украине получить это оружие, пишет Defense Express.

Издание Hartpunkt сообщает, что компания Taurus Systems GmbH планирует инвестировать около 400-500 миллионов евро в в материалы для производство ракет Taurus Neo. Это позволит в будущем развернуть массовое производство.

Новая версия ракеты получит много изменений, а одним из главных станет замена турбовентиляторного двигателя P8300-15. Это потенциально может увеличить дальность полета на 15-20% по сравнению со стандартной Taurus.

Источники рассказали журналистам, что сейчас основной приоритет уделяется немецким производителям, которые могли бы создать двигатель для Taurus Neo. В частности, рассматривается сотрудничество с AeroDesignWorks GmbH.

В Defense Express же отметили, что смена двигателя является очень важным фактором, так как стандартный Taurus оснащается P8300-15, который производит американская компания Williams. Это означает, что как сам двигатель, так и ракета с ним подпадает под экспортные ограничения США.

В издании считают, что замена американского двигателя ракеты на немецкий увеличила бы шансы на получение Украиной этого оружия, так как Берлину не придется получать разрешение от США на передачу ракет. Похожая ситуация была бы и с Японией, ведь страна не может поставлять вооружение или его критические компоненты в страны, находящиеся в состоянии войны.

Получит ли Украина ракеты Tomahawk и Taurus

Ранее немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн спрогнозировал, может ли Украина получить ракеты Tomahawk и Taurus. Он выразил убеждение, что вопрос ракет Taurus не снят с повестки дня, ведь Украине необходимы дальнобойные средства для ударов по России.

Говоря о ракетах Tomahawk, Виттманн отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не решится передать это оружие Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон желает оставаться нейтральным в войне между Украиной и Россией.

