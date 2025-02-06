Администрация Трампа хочет, чтобы новым главой ВОЗ стал американец, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформы Всемирной организации здравоохранения. Одним из его пунктов является назначение американца на пост руководителя.
Об этом агентству Reuters рассказали два источника, которые связаны с планом и документом-предложением администрации Трампа.
Отмечается, что план о реформе ВОЗ был передан советникам президента США еще перед его инаугурацией 20 января. В документе содержались рекомендации о выходе США из организации, а также принятие "радикально нового подхода" к взаимодействию с ВОЗ.
План, в частности, предусматривает назначение американского чиновника на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения после окончания срока полномочий Тедроса Адханома Гебреисуса в 2027 году.
В агентстве напомнили, что распоряжение Трампа о выходе из ВОЗ было одним из его первых политических шагов после вступления в должность. Это преведет к тому, что организация потеряет своего крупнейшего спонсора к январю 2026 года.
Администрация Трампа обвиняла ВОЗ в неправильном обращении с пандемией COVID-19 и в том, что организация подверглась неоправданному влиянию со стороны других стран, подчеркнули в агентстве. Тем не менее в ВОЗ отрицают эти обвинения.
Трамп неоднократно говорил о том, что США вернутся в ВОЗ, если организация будет "зачищена". Тем не менее он не объяснял, каких конкретно изменений ожидают в Вашингтоне.
"Администрация Трампа продолжит пересматривать текущие процессы и органы здравоохранения для внедрения необходимых реформ", - заявил журналистам представитель Белого дома Куш Десаи.
В агентстве поделились, что в предложении, составленном внешним политическим экспертом по просьбе переходной команды Трампа, содержится вывод о том, что ВОЗ стала "самой хаотичной и наименее эффективной структурой ООН". В документе также говорится, что ВОЗ не смогла реализовать реформы, предложенные за последние два десятилетия.
В свою очередь директор ВОЗ по трансформации Сорен Брострем в разговоре с журналистами отметил, что при Гебреисусе организация провела самые фундаментальные реформы.
"Мы полностью реформировались и знаем, что все еще движемся вперед", - сказал он.
Кроме того, в документе содержится рекомендация о назначении в 2025 году специального посланника, который будет подчиняться администрации Трампа и курировать переговоры с ВОЗ о возможных реформах до выхода США из организации, рассказали источники журналистам.
В агентстве добавили, что США действительно являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ. Ежегодно Вашингтон вносил около 18% от общего финансирования, состоящего из 400 миллионов долларов добровольных взносов и 130 миллионов долларов обязательных взносов.
Журналисты напомнили, что США уже прекратили сотрудничество с ВОЗ, включая запрет на связь с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний. На прошлой неделе 43 американских законодателя призвали Трампа пересмотреть свое решение.
Выход США из ВОЗ - что известно
Ранее в Financial Times писали, что команда президента США Дональда Трампа хотела объявить о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения на его инаугурации. Отмечается, что глава Белого дома в 2020 году обвинил организацию в том, что она находится под контролем Китая.
Кроме того, Трамп намекал на возвращение США в ВОЗ. Он подчеркнул, что США финансируют ВОЗ больше, чем Китай, несмотря на значительно меньшую численность населения.