Эксперты считают, что выход США лишит организацию крупнейшего источника финансирования.

Команда избранного президента Дональда Трампа хочет объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на инаугурации главы государства 20 января. Эксперты видят в этом угрозу для организации и самой сферы здравоохранения, сообщает Financial Times.

О своем решении, по информации издания, члены команды Трампа сообщили экспертам, которые заявили, что выход США из ВОЗ лишит организацию крупнейшего источника финансирования и нанесет ущерб ее способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

"Америка собирается оставить огромный вакуум в глобальном финансировании здравоохранения и лидерстве. Я не вижу никого, кто может заполнить этот пробел", - отметил профессор глобального здравоохранения Джорджтаунского права Лоуренс Гостин.

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Сообщается, что США являются крупнейшим донором ВОЗ, ведь страна предоставила около 16 процентов финансирования организации в 2022-2023 годах.

Издание напоминает, что в 2020 году Трамп инициировал выход из ВОЗ из-за распространения COVID-19: он обвинил организацию в том, что она находится под контролем Китая. Но процесс так и не был завершен, и следующий президент Джо Байден в первый же день на посту восстановил отношения с ВОЗ.

Эксперты сообщили, что некоторые члены команды Трампа на этот раз намерены начать немедленно процесс выхода из организации. Бывший координатор по реагированию на COVID-19 в Белом доме Байдена Ашиш Джа рассказал, что команда Трампа хочет, чтобы тот в первый же день объявил о разрыве отношений с ВОЗ, как Байден в свое время объявил о возобновлении этих отношений.

Однако такие органы, как ВОЗ, являются ключевыми для глобального сотрудничества по разработке и распространению вакцин, а также других методов лечения во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, сказал Джа.

Профессор Гостин предупредил, что для ВОЗ будут "очень неурожайные годы, когда ей будет трудно реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, и придется значительно сократить свой научный персонал". Также, по его словам, если США покинут ВОЗ, европейские страны вряд ли увеличат финансирование, а вот Китай может попытаться иметь больше влияния.

В ВОЗ эту информацию еще не комментировали. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в этом месяце, что это "уникальная организация", которая надеется на партнерство с политиками США. Он выразил надежду, что лидеры США это понимают и что "США не могут быть в безопасности, если не будет в безопасности остальной мир".

Трамп и ВОЗ: важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп в 2020 году заявил, что планирует пересмотреть финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса. Он отмечал, что организация "получает большие суммы средств из США". По его мнению, отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок.

Также лидеры республиканцев в Сенате США в 2020 году просили ООН расследовать работу ВОЗ в борьбе с коронавирусом. По мнению республиканцев, ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила "заметное уважение" к Китаю.

Уже после победы на выборах 2024 года Трамп объявил, что выдвинет на пост главы Минздрава противника вакцинации и сторонника теорий заговора Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Если Сенат утвердит его кандидатуру, это станет предвестником крупнейшего в истории переосмысления системы здравоохранения США. Кеннеди и его движение "Сделаем Америку снова здоровой" частично возлагают вину за плохое здоровье американцев на коррумпированный альянс между пищевой и лекарственной промышленностью и регуляторами, призванными следить за ними. Они хотят заменить бюрократов и пересмотреть системы контроля за пестицидами, пищевыми добавками и вакцинами.

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