План будет представлен союзникам 14-16 февраля на Мюнхенской конференции спецпредставителем Трампа в Украине Китом Келлогом.

Союзники США ожидают, что администрация Дональда Трампа представит план по прекращению войны России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по Украине Китом Келлогом. Они отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения и в каком формате они пройдут.

Отмечается, что предложение будет представлено на конференции 14-16 февраля в баварском городе за неделю до того, как война России достигнет трехлетней отметки. Отчеты и комментарии Келлогга и других за последние недели дали намеки на план по достижению того, что союзники Трампа назвали "миром через силу".

Видео дня

"Элементы включают потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии, при этом предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что Москва не сможет снова напасть", - сказано в статье.

Келлог в среду подтвердил планы посетить мюнхенскую встречу.

"Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", - написав Келлог в посте на платформе социальных сетей X.

Возможность переговоров по Украине

Главным приоритетом Украины как окончательной гарантии безопасности является членство в НАТО, перспектива, которую Киев признал маловероятной в краткосрочной перспективе. Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что он открыт для выборов после окончания войны - и как только будет отменено военное положение.

Советник президента Украины Андрей Ермак поговорил с советником по национальной безопасности США Майклом Уолтцем на этой неделе, в то время как пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что контакты между американскими и российскими агентствами усиливаются.

Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" и сделают все, чтобы прекратить войну в Украине. Он сравнил разрушения в Украине с разрушениями в секторе Газа. По его мнению, украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

Вас также могут заинтересовать новости: