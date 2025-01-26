Трамп намекнул на возвращение США в ВОЗ

При этом он отметил, что США финансируют ВОЗ больше, чем Китай, несмотря на значительно меньшую численность населения.

Президент США Дональд Трамп заговорил об отмене решения о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Как сообщает Politico, об этом он заявил, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

"Возможно, мы бы подумали о том, чтобы сделать это снова (вернуться в ВОЗ - УНИАН). Я не знаю", - сказал Трамп, подчеркнув, что США финансируют ВОЗ больше, чем Китай, несмотря на значительно меньшую численность населения.

Выход США из ВОЗ

На прошлой неделе Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, обвинив организацию в неправильном управлении во время пандемии COVID-19 и других глобальных кризисов в сфере здравоохранения. Это уже вторая попытка администрации Трампа покинуть организацию.

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Решение США о выходе повлечет значительное сокращение финансирования для ВОЗ, что негативно повлияет на ее способность оперативно реагировать на вспышки инфекционных заболеваний в мире. Как сообщается в электронном письме, с которым ознакомилось издание, в ответ на это ВОЗ замораживает набор персонала и сокращает расходы на командировки.

В то же время Соединенные Штаты могут потерять доступ к глобальной сети, которая ежегодно помогает определять состав вакцин против гриппа, что создает риски для американской системы здравоохранения.

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