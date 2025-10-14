Этот шаг открывает возможности для передачи технологий, ноу-хау и интеллектуальной собственности, а также для совместных разработок.

Дания предложила способ решения некоторых из самых серьёзных проблем, с которыми сталкивается Украина в сфере обороны. Как пишет Business Insider, Украина постоянно нуждается в большем количестве вооружений, но компании могут производить их лишь в пределах своего ограниченного оборонного бюджета. При этом представители отрасли заявляют, что при увеличении финансирования производство может быть увеличено более чем в три раза.

И последняя инициатива Дании, разрешающая украинским производителям производить оборудование на территории этой страны – это важный шаг к решению этой проблемы, отмечает BI. Она направлена ​​на то, чтобы предоставить Дании доступ к украинским технологиям и оказать этим компаниям необходимую поддержку для производства большего количества оружия для обороны Украины.

Подход Дании

Дания выделяет более 50 миллионов долларов на помощь компаниям, которые начинают свою деятельность в стране в рамках своей инициативы "Строим для Украины". Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что это облегчит вооруженным силам его страны "некоторые новейшие технологии и опыт Украины".

Видео дня

Как объясняет BI, в настоящее время украинские правила, регулирующие экспорт, настолько строги, что компании и промышленные организации, работающие в сфере обороны, заявляют о фактическом замораживании экспорта:

"Новый шаг Дании может стать своего рода экспортной возможностью, просто за счёт передислокации. Он открывает возможности для передачи технологий, ноу-хау и интеллектуальной собственности, а также для совместных разработок".

Кроме того, размещение производства на территории НАТО обеспечивает защиту от российских атак, и снижает нагрузку на украинские оборонные компании, которые вынуждены разделяться и рассредоточивать производство внутри страны, чтобы не стать главными целями для российского нападения.

"Мы стараемся действовать разумно и не создавать слишком большую цель, которая могла бы привлечь слишком много внимания", — заявил в интервью Business Insider генеральный директор украинской компании-разработчика автономных систем Ark Robotics. Проблема в том, что эти превентивные меры замедляют процесс и затрудняют масштабирование. Он поделился, что компания хочет перенести как можно большую часть своего производства в другие части Европы.

Это также соответствует цели Украины по более тесной интеграции с европейскими вооружёнными силами и промышленностью и снижает расходы на безопасность.

Пока что только одна украинская компания планирует открыть новые предприятия в Дании. Fire Point производит беспилотники, ракеты и другое вооружение. В Дании компания планирует производить ракетное топливо. Однако ожидается расширение партнерских отношений.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на фронте более 40% оружия, которое применяется, - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. Он также поставил задачу перед производителями и правительством довести этот показатель до не менее 50% на конец года.

в конце сентября Зеленский рассказал, что украинское дроностроение уже объединило более 300 компаний. В этом году планируется запуск экспорта наших новых технологий в США и другие страны.

Вас также могут заинтересовать новости: