Бизнесмен также объяснил, почему не рассказывает дочерям о расставании с их матерью.

Пакистанский бизнесмен и экс-супруг Камалии - Мохаммад Захур - рассказал об отношениях с певицей после развода.

Пара уже несколько лет назад официально развелась. Однако бывшие продолжают жить в одном доме, а также ездят вместе на отдых. По словам Захура, они поддерживают и уважают друг друга, ведь были в браке почти 20 лет.

"До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах - это для меня промах. Любой ее подъем - я искренне радуюсь, от любой ее неудачи - мне больно. Я считаю, что мне на нее не все равно. Мы живем в одном доме. Мы остались людьми, друг друга одинаково уважаем. Мы разошлись и все равно вместе", - отметил бизнесмен в интервью Славе Демину.

Мужчина также добавил, что 12-летние дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла до сих пор не знают об их разводе. Свое решение пока не рассказывать детям о завершении отношений с Камалией он объяснил так:

"Пока Камалия не нашла себе партнера, то я думаю, что детей не надо сейчас травмировать. Мне кажется, если мы скажем, это больше ранит, чем они узнают, а потом мы признаем это".

