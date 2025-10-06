У госсекретаря США спросили, пойдет ли он на выборы в 2028 году.

Следующим кандидатом в президенты США от Республиканской партии может быть вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью для Fox News.

Ведущая спросила у Рубио, пойдет ли он на выборы в 2028 году. Однако госсекретарь ответил, что это будет Вэнс, если он этого захочет.

"Следующим кандидатом от Республиканской партии, я считаю, будет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться, и он мой хороший друг, и он прекрасно выполняет свою работу", - сказал Рубио.

Он подчеркнул, что у них "отличная команда" и что все работают "на президента". В связи с этим госсекретарь объяснил, что отличает работу президента и его команды.

"Работа президента и наша работа - это то, что люди иногда путают. Наша работа заключается во внедрении повестки дня президента. Можем ли мы давать советы? Можем ли мы давать идеи? Да. Но в конце концов, он - человек, которого выбрали американцы", - подчеркнул Рубио.

Следующие президентские выборы в США

Как сообщал ранее УНИА, весной Трамп высказался о возможном третьем президентском сроке. Он тогда сказал, что не имеет планов в третий раз баллотироваться на должность. По его словам, многие политические соратники просили его рассмотреть возможность избираться, но сам он знает о наличии ограничений в этом отношении. Также он сказал, что продолжить его политический курс могут другие лидеры Республиканской партии, например, вице-президент Вэнс или госсекретарь Рубио.

Сам Вэнс не исключает, что будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом он намекнул недавно в одном из интервью. "Мне не нравится об этом думать (о возможности баллотироваться на пост президента США, - УНИАН), потому что мне нравится думать о работе, которая у меня есть сейчас. Если мы отлично справимся в 2025-2026 годах, тогда можно будет говорить о политике в 2027 году. Американцы устали от тех, кто уже через семь месяцев на новой работе думает о следующей", - сказал Вэнс.

Также старший сын президента США Дональд Трамп-младший предполагал, что сможет баллотироваться на пост президента. В Катаре на экономическом форуме, отвечая на вопрос модератора, "возьмет ли бразды правления" после того, как его отец покинет пост, Трамп-младший ответил, что такое "призвание есть".

