Сын президента ответил, что у него есть такое "призвание".

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший предполагает, что тоже сможет баллотироваться на пост президента, пишет Reuters.

Об этом он сказал в среду, 21 мая, в Катаре на экономическом форуме, отвечая на вопрос модератора, "возьмет ли бразды правления" после того, как его отец покинет пост. Трамп-младший ответил, что такое "призвание есть".

"Знаете, это призвание есть. Я всегда буду очень активным в том, чтобы громко выступать за эти вещи", - отметил он, имея в виду идеалы движения "Сделаем Америку снова великой", которое создал его отец.

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В Reuters напомнили, что Трамп-младший стал самым влиятельным членом семьи Трампов в переходный период, когда его отец формировал "самый противоречивый кабинет министров в современной истории США". В частности, Трамп-младший консультировал Трамп-старшего в этих вопросах.

"Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию, я думаю, что сейчас это партия "Америка превыше всего", партия MAGA, как бы вы на это ни смотрели", - сказал Трамп-младший в Катаре.

Намерения Трампа-старшего относительно дальнейшего президентства

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что пока не имеет планов в третий раз баллотироваться на эту должность после окончания текущей каденции. По его словам, многие политические соратники просили его рассмотреть возможность баллотироваться на третий срок, но он знает о наличии ограничений на этот счет.

"Я буду восьмилетним президентом, я буду президентом на два срока. Я всегда считал, что это очень важно", - сказал Трамп и добавил, что третий срок - "это то, что, насколько мне известно, не разрешено делать". Тогда он предположил, что продолжить его политический курс после 2028 года могут другие лидеры Республиканской партии, например, действующий вице-президент Джей Ди Вэнс или государственный секретарь Марко Рубио.

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