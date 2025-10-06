По мнению Трампа, никто даже рядом не стоит с США в этой сфере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна мира не может сравниться с США в сфере подводных лодок. Об этом он сообщил во время своей речи перед военными ВМС США, видео публикует Telegram-канал Clash Report.

"Мы на 25 лет опережаем любую страну по подводным лодкам. Никто даже близко не стоит. Никто не может с нами сравниться. Ни один перечень морских воинов не был бы полным без упоминания о самых жестоких и элитных коммандос в истории войн", - отметил Трамп.

Также глава Белого дома сообщил, что в следующем году, 14 июня, на территории Белого дома состоится большой бой UFC. Разговоры о проведении чемпионата UFC начались примерно 6 месяцев назад.

Издание The Washington Post отмечает, что шатдаун в США не помешал главе Белого дома совершить визит в Норфолк, штат Вирджиния, в воскресенье, 5 октября, чтобы поздравить ВМС с 250-летием.

Перед тем, как покинуть Белый дом и отправиться на военно-морскую базу Норфолк, он добавил:

"Это будет демонстрация военно-морского мастерства и силы".

Издание отмечает, что правительственный кризис, который начался в среду, 1 октября, спровоцировал ряд обвинений между партиями, поскольку военнослужащие работают без зарплаты.

Кроме этого, несколько тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск без сохранения зарплаты, а ключевые инфраструктурные и энергетические проекты в районах, где правят демократы, таких как Нью-Йорк и Чикаго, приостановлены.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Президент США назвал это предложение "хорошей идеей". В сентябре Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер ядерных арсеналов РФ и США, которые были установлены в рамках соглашения СНВ-III в 2010 году. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Также мы писали, что Трамп заявил, что если ХАМАС откажется от предложенного им мирного плана, тогда этой группировке грозит "полное уничтожение". Глава Белого дома добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласен с его планом по прекращению огня в регионе, который состоит из 20 пунктов. Поэтому президент США ожидает "быстрой ясности" относительно того, действительно ли ХАМАС склоняется к миру.

