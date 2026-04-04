США ищут своего пилота в Иране, провал миссии будет горьким, – Defense Express

После потери истребителя F-15E Strike Eagle иранские силы и США одновременно ведут поиски пилота – провал миссии может обернуться серьезным кризисом.

В ночь на 3 апреля силы Корпуса стражей исламской революции заявили о сбивании американского боевого самолета. Несмотря на первоначальные заявления иранской пропаганды о якобы уничтожении F-35 Lightning II, по обнародованным фотографиям обломков удалось установить, что речь идет о F-15E Strike Eagle, пишет Defense Express.

Самолет находился на вооружении 48-го истребительного авиаполка США, базирующегося на авиабазе Лейкенхит. Часть экипажа удалось спасти, однако один из пилотов F-15E до сих пор считается пропавшим без вести. Для его поиска США развернули масштабную боевую поисково-спасательную операцию типа CSAR (combat search and rescue).

К операции привлечены специализированные самолеты HC-130J Combat King II, вертолеты HH-60 Pave Hawk, истребители и беспилотники. По данным западных СМИ, несколько американских вертолетов уже попали под обстрел иранских переносных зенитных ракетных комплексов, хотя экипажи не пострадали.

Операция осложняется тем, что поиски ведутся в глубине Ирана – в частности, в провинции Хузестан, за сотни километров от побережья Персидского залива. При этом пилота разыскивают не только американские военные, но и силы КВИР, которые прочесывают район падения самолета.

Местные власти уже объявили вознаграждение за обнаружение американского пилота – как живого, так и мертвого.

Аналитики отмечают, что главный риск заключается не в потере техники, а в возможном захвате военнослужащего США. В случае попадания пилота в плен Иран получит мощный инструмент политического давления. Еще худшим сценарием может стать провал спасательной операции с дополнительными потерями среди американских военных.

Несмотря на общее доминирование США в воздухе и возможность применения стратегической авиации, в частности B-52 Stratofortress, ситуация демонстрирует, что даже технологическое преимущество не гарантирует отсутствия потерь.

Иранские силы, несмотря на длительные удары по их инфраструктуре, сохраняют способность создавать угрозы, а боевые действия остаются высокорискованными для обеих сторон.

Потери авиации США в Иране

Вчера впервые с начала войны в Иране армия режима аятолл сбила американский боевой самолет F-15E, а штурмовик A-10 Warthog упал недалеко от Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США.

Эти инциденты имеют серьезный политический резонанс. Они прямо противоречат предыдущим заявлениям американского руководства о "полном контроле" над иранским небом.

Вас также могут заинтересовать новости: