'Все оплаченное поступает': командующий НАТО о задержках поставок Украине и роли США

Генерал Гринкевич заявил, что решения США не угрожают планам НАТО, поставки Украине идут, а союзники берут больше ответственности.

Генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, заявил, что решение США внести изменения в распределение оборонных обязательств внутри Альянса не ставит под угрозу выполнение региональных планов блока, пишет The Guardian.

По его словам, на встрече обсуждалось, как европейские союзники и Канада берут на себя большую ответственность за обычную оборону континента – при сохранении поддержки со стороны американских возможностей, пусть и с "корректировками". Гринкевич подчеркнул: эти изменения "не влияют на выполнимость региональных планов".

Отдельно генерал коснулся Украины, назвав её сопротивление России примером "исключительной стойкости и инноваций" на пятом году войны. На фоне сообщений о задержках поставок он заверил: "Всё, за что заплатили союзники, поступает".

Гринкевич подчеркнул, что "инвестируя в Украину", Альянс "не только защищает их население, их критически важную инфраструктуру и поддерживает их борьбу", но это также является "инвестицией в европейскую безопасность".

"Они продолжают делиться с нами своим, проверенным боевыми действиями, опытом, особенно когда речь идет о противодействии российским и иранским беспилотникам и ракетам", – добавил он.

Как пишет Reuters, отношения между США и европейскими странами оказались на грани разрыва из-за разногласий по поводу войны в Иране. Ситуация обострилась после критики канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Вашингтона. В ответ Трамп решил вывести из страны американский контингент.

Ранее пресс-секретарь НАТО Элисон Харт заявила, что вывод президентом США из Германии американских военнослужащих не слишком ослабит оборонную мощь Альянса. По ее словам, НАТО по-прежнему уверено в своих оборонных и сдерживающих способностях.

