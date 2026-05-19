'Когда прилетает по Москве – это уже не победа в войне': эксперт о выборе целей для атак

Ударами по российской нефтеперерабатывающей промышленности Украина наносит врагу значительные потери, считает Дмитрий Жмайло.

Украинские удары дронами по Москве и области, где была сосредоточена мощная ПВО, являются беспрецедентным событием, сказал в эфире Radio NV исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Это абсолютно беспрецедентная история, которую осуществляют Силы обороны Украины. В российской столице сосредоточено, как минимум, 101 позиция сил ПВО, 10 полков систем С-400, более 80 "Панцирей" и "Торов". Также есть отдельные позиции мобильных групп на крышах города, созданы перехватывающие башни, действуют средства РЭБ. То есть ПВО там перенасыщена настолько, что теперь сбивает собственные вертолеты в небе над Москвой", – подчеркнул он.

По его словам, успешные действия Украины достигли и политического эффекта: "Когда летит по твоей столице, ты не можешь говорить о победе в войне".

Эксперт напомнил, что во время атаки удалось нанести удар по заводу "Ангстрем" (г. Зеленоград). Это одно из крупнейших предприятий, занимающихся производством полупроводников. Эта продукция особенно важна для ракет Х-101, которые производятся в РФ. Он напомнил, что именно эта ракета разрушила многоэтажку в Киеве, где погибли 24 мирных жителя.

Удары по нефтеперерабатывающим мощностям

По его словам, удары по НПЗ в Московской области и нефтеперекачивающим станциям "одномоментно отняли" 35–40 процентов возможностей обеспечения нефтепродуктами Московского региона:

"Это наша "золотая жила", которую мы нащупали, потому что "нефтянка" – основной источник доходов РФ. Чем их меньше, тем сложнее финансировать войну. Мы продолжаем свою тактику выжженной земли – уничтожение нефтегазовой инфраструктуры РФ".

По его словам, основная часть российской ПВО к 9 мая была стянута в российскую столицу и центральный регион. "По разным оценкам, регионы были оголены на 80 процентов. Соответственно, это то окно возможностей, которым мы пытаемся воспользоваться, чтобы сократить производственные мощности нефтепереработки РФ. Сейчас потери России по нефтепереработке могут составлять 30–40 процентов", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это уменьшает доходы России, которые должны были бы пойти на финансирование войны. В частности, замедляются темпы пополнения вражеской армии. Он привел данные о том, что в настоящее время мобилизационными мерами россиянам удается привлекать 800-900 новых контрактников, а год назад этот показатель составлял 1200-1300 человек.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, успешными результатами серии украинских дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре России стало то, что россияне сокращают нефтеперерабатывающие мощности и останавливают скважины.

Он отметил, что, по данным разведки, в эти месяцы наблюдался минус 10 процентов российской нефтепереработки, а нефтяные компании РФ вынуждены останавливать скважины. Зеленский сказал, что для россиян это еще более существенно, потому что природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно.

В России за пять месяцев года дефицит общих доходов значительно больше, чем россияне планировали на весь год.

