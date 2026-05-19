В РФ два НПЗ приостановили производство после атак дронов со стороны Украины, – Reuters

На нефтеперерабатывающем заводе в Москве после атаки БПЛА в минувшие выходные работа была остановлена в профилактических целях для минимизации рисков.

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу после атаки украинского беспилотника, произошедшей в выходные, сообщили во вторник, 19 мая, два источника в отрасли изданию Reuters.

По словам источников, хотя воскресный удар, ответственность за который взяла на себя Украина, нанес заводу незначительный ущерб, работа была остановлена в профилактических целях для минимизации рисков. Они добавили, что на возобновление работы завода потребуется несколько дней.

Издание сообщило, что местные власти сообщили о падении беспилотника вблизи объекта.

"По предварительным данным, в результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители, которые находились у входных ворот завода. Основное технологическое оборудование нефтеперерабатывающего завода не повреждено", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В статье отмечается, что нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и обеспечивает поставки топлива в столицу России.

Источники в отрасли сообщили, что в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Также источники сообщили изданию, что нефтеперерабатывающий завод в российском городе Рязань, на долю которого приходится почти 5 % общего объема переработки в стране, прекратил работу после атаки украинских дронов в минувшую пятницу.

Источники в отрасли сообщили, что в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 млн тонн нефти и произвел 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута.

Атака на НПЗ РФ в Рязани: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что пострадавший Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру ПАО "Роснефть". Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. На заводе производится автомобильный бензин всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Также мы писали, что по данным Генерального штаба ВСУ, в результате попаданий по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива. Добавляется, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в частности по ангару с военной техникой в Селидовом Донецкой области. Были нанесены удары и по складу материально-технических средств врага в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Привилле Херсонской области.

